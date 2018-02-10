В Сингапуре начнут использовать беспилотники, умеющие совершать автономные полеты в условиях городской застройки на малых высотах за пределами прямой видимости оператора.

Управление гражданской авиации Сингапура подписало с сингапурской компанией ST Aerospace меморандум о взаимопонимании, передает Defense Aerospace.

По данным журналистов, на основе этого документа будут заключены несколько соглашений о разработке соответствующих систем и технологий.

В настоящее время единственной страной в мире, где разрешены полеты дронов за пределами прямой видимости оператора, являются США. В этой стране такие полеты беспилотников могут выполнять компании, получившие специальное разрешение Федерального управления гражданской авиации. При этом аппараты не должны улетать от их инфраструктуры.

Согласно плану Управления гражданской авиации Сингапура, полеты дронов за пределами видимости оператора на первом этапе могут быть реализованы в четырех областях: инспекция и дефектовка портовых кранов, осмотр самолетов в аэропортах на предмет повреждений после полета, инспекция фасадов высотных зданий и патрулирование крупных мероприятий и обнаружение в толпе подозрительных лиц.

В дальнейшем свободные полеты дронов в Сингапуре могут быть расширены. В частности, аппараты смогут летать в городской застройке, доставляя грузы, а также пролетать в выделенных для них коридорах в воздушном пространстве аэропортов. Сроки реализации проекта будут определяться по мере подписания соглашений.

В середине прошлого года американский железнодорожный оператор BNSF Railway начал осуществлять регулярные дальние полеты дронов HQ-40. Они используются для осмотра состояния железнодорожных путей. Аппараты выполняют полеты за пределами прямой видимости оператора без привлечения наблюдателей на земле. Управление беспилотниками осуществляется посредством сети стандарта LTE.

Компания BNSF Railway получила специальное разрешение Федерального управления гражданской авиации США на дальние полеты дронов (сотни километров от оператора). При этом беспилотники должны летать с правой стороны от железных дорог по направлению движения поездов. Полеты аппаратов проводятся на высоте не более 120 метров. Единовременно в воздухе может находиться только один дрон HQ-40.

Как сообщала "Страна", китайский дрон летал больше 7 часов на 10 литрах топлива. Китайская компания Richenpower продемонстрировала полет шестироторного дрона в течение 7 часов.

Напомним видео летных испытаний нового китайского беспилотного такси.