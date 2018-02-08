Из Средиземноморья в Украину пришел циклон, который принес осадки. Так, сегодня поливает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым.

Мощная циклоническая зона осадков в течение суток 8 февраля и 9 февраля будет подниматься на северо-восток, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Также она прогнозирует, что 9 февраля тоже будет теплая погода, днем около нуля или небольшие "плюсы".

"Зона осадков поднялась уже до Киевщины! На радаре видно, что снег - добрел до Белой Церкви, Мироновки. Так что, киевляне, готовьтесь!"

Где снег - сиреневый цвет, где дождь - синий.

Здесь циклон - желтого цвета

Фото: facebook.com/tala.didenko

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