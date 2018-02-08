Синоптик показала на карте, как циклон "Мартина" движется по территории Украины
Из Средиземноморья в Украину пришел циклон, который принес осадки. Так, сегодня поливает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым.
Мощная циклоническая зона осадков в течение суток 8 февраля и 9 февраля будет подниматься на северо-восток, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Также она прогнозирует, что 9 февраля тоже будет теплая погода, днем около нуля или небольшие "плюсы".
"Зона осадков поднялась уже до Киевщины! На радаре видно, что снег - добрел до Белой Церкви, Мироновки. Так что, киевляне, готовьтесь!"
Где снег - сиреневый цвет, где дождь - синий.
Здесь циклон - желтого цвета
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщала "Страна", циклон "Мартина" принесет в Украину до 20 сантиметров снега
Ранее в Украине на два дня объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона