Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания ожидает получения всех необходимых разрешений на строительство "Северного потока - 2" от Финляндии, Швеции, России и Дании в течение первого полугодия.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Проект идет точно в графике, без каких-либо отклонений… Сейчас важный очень этап, что вслед за разрешением, полученным в Германии на строительство газопровода в ее территориальных водах, мы в течение первого полугодия должны получить разрешения, соответственно, от Финляндии, Швеции, России и Дании", - сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что "рассуждать о каких-то сценариях, когда это не произойдет, - плохая привычка".

Как сообщала "Страна", Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы.

Мы сообщали, что Германия защищает от Еврокомиссии газопровод "Северный поток - 2"

Также Юнкеру доложили, что "Северный поток-2" является успешным проектом.