Прокуратура Киева вызывает Михаила Саакашвили на допрос в понедельник, 12 февраля, в рамках дела Минюста о его возможной экстрадиции в Грузию, где его осудили на 3 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

"Саакашвили вызывают на понедельник (12 февраля - ред.) для дачи объяснений в рамках экстрадиционной проверки", - сказал собеседник агентства.

Напомним, судом Грузии Саакашвили приговорен к 3 годам лишения свободы. Экс-президента Грузии признали виновным в злоупотреблении полномочиями и заочно приговорили к трем годам лишения свободы. Он помиловал сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника грузинского банка, в обход особой комиссии.

После этого в Украину был направлен запрос на его экстрадицию. Министерство юстиции Украины начало экстрадиционную проверку.

Напомним, недавно Луценко назвал варианты возможной депортации Саакашвили.

После этого Саакашвили ответил Луценко по поводу депортации и обозвал его "бездипломным прокурором".