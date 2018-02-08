Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой дать "основательную оценку" директиве, которая касается перехода на летнее время. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующий документ, подготовленный под руководством чешского парламентария Павла Свободы, поддержали в четверг, 8 февраля, 384 депутата, еще 154 были против. При этом требование комитета по транспорту отменить летнее время депутаты не поддержали.

При этом Свобода сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул он. Чешский депутат также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30% числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Бразилии отложат переход на летнее время из-за всеобщих выборов.