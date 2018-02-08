На Олимпийских играх в Пхенчхане эпидемия норовируса. Российские конькобежцы моют руки по 28 раз в день, чтобы не заразиться, рассказал тренер команды Сергей Клевченя.

Оргкомитет Олимпиады-2018 на этой неделе сообщил об эпидемии норовируса в горном кластере Олимпиады.

"Конкретно у нас пока никто не заболел, но все равно тревожно. Руки моем по 28 раз в день, антисептики везде стоят, постоянно ими руки протираем", - сказал Клевченя в интервью "РИА Новости".

Тренер рассказал и о условиях в олимпийской деревне.

"По сравнению с Сочи все здесь достаточно компактно: маленькая деревня с высокими домами. Погода прохладная, поэтому прогуляться пока у ребят возможности не было. Обещают потепление, вот тогда, возможно и будет шанс пройтись, сходить на разведку, что и где", - рассказал тренер.

Напомним, что в Пхеньяне прошел военный парад за день до Олимпиады - 2018.

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