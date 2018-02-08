В феврале 2014 года и.о. президента Александр Турчинов отказался от силового ответа на аннексию Россией Крыма по просьбе "западных друзей".

Об этом бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана рассказал на допросе 8 февраля по делу о госизмене Виктора Януковича.

Об этом пишет "Украинская правда".

"28 февраля был вызван на заседание СНБО в ВР. Выступил Тенюх, сказал, что ВСУ не готовы для отражения агрессии, выступил премьер, в конце где-то Голомша выступал, я попросил слово. Но мои предложения остались без реализации", - сказал Замана.

По его словам, он имел жесткий разговор с Турчиновым. "Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что за них будем бороться и не бросим их. И услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, постараемся политическими шагами урегулировать эту ситуацию", - сказал Замана.

Бывший командующий ВСУ рассказал, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года, когда Янукович еще был президентом.

По словам Заманы, в период с 25 января по 5 февраля 2014 года разведка военно-морских сил сообщала конкретные факты о переброске в Крым военных БТРов-82, а также об усилении группировки черноморского флота.

Он заявил, что поставил задачу о подготовке сил немедленного реагирования. Речь шла об аэромобильных войсках, силах спецназначения, подготовке учений, переброске сил личного состава, командного состава на территорию Крыма и Черновицкой области, что, по его словам, было сделано.

Замана добавил, что о присутствии российских войск в Крыму докладывал министру обороны, потому что к президенту не мог дозвониться.

По его словам, министр обороны Лебедев был проинформирован о ситуации в Крыму, потому что данные разведки сначала поступали ему.

Экс-начальник Генштаба сообщил, что после проведения учений в Крыму 5 февраля был подготовлен план об усилении обороны, часть сил и средств оставили в Крыму, другие вернули в места постоянной дислокации.

"Что касается Крыма, в дальнейшем я докладывал на заседании Верховной Рады 23 февраля, когда меня назначили уполномоченным по вопросам Минобороны. Я там четко заявил, что активизировались сепаратистские настроения в Крыму и смежных с Украиной государствах, необходимо принять меры, и вооруженные силы готовы к развитию непредсказуемых событий", - рассказал Замана.

Ранее "Страна" сообщала, что по делу о госизмене Януковича адвокаты хотят вызвать в суд Штайнмайера, Эштон, Сикорского и еще 100 иностранных политиков.

Также экс-главком ВМС рассказал, как Янукович попал в российскую воинскую часть в Крыму.