В Великобритании подсчитали, что выход из Евросоюза без полноценного торгового соглашения (так называемый "жесткий" Brexit) обойдется бюджету в 80 млрд фунтов стерлингов ($112 млрд).

При этом в ЕС уже заявили, что спецсоглашения по торговле с Британией после Brexit не будет.

Об этом говорится в засекреченных расчетах британского правительства, которые попали в распоряжение The Guardian.

"Жесткий" Brexit приведет к общему повышению розничных цен в Великобритании на 21%, в том числе стоимости продуктов и напитков - на 17%", - отмечается в докладе.

По оценкам правительственных экономистов, в таком случае дефицит бюджета и, следовательно, необходимость заимствований увеличатся на 120 млрд фунтов за следующие 15 лет.

При этом они считают, что положительный эффект Brexit, в частности, из-за снижения выплат в бюджет ЕС, может составить 40 млрд фунтов. Таким образом, в докладе и получаются те самые 80 млрд фунтов "чистого убытка".

Однако сторонние эксперты, которые ознакомились с документом по просьбе The Guardian, сомневаются в реалистичности выгоды от Brexit в размере 40 млрд фунтов. По их словам, эта сумма потребует смягчения регулирования, в том числе в сфере защиты окружающей среды, а британское правительство уже заявило, что не пойдет на такой шаг.

Вместе с тем из материалов правительства следует, что при всех трех рассматриваемых сценариях (сохранение единого рынка с ЕС, соглашение о свободной торговле и отсутствие торгового соглашения) экономика Великобритании останется в проигрыше.

Больше всего пострадают именно те регионы Великобритании, которые голосовали за Brexit: северо-восток Англии и Западный Мидленд. Рост валового регионального продукта в первом случае будет на 16 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем при нормальном сценарии, во втором - на 13 п.п. Наименьший ущерб понесет экономика Лондона, где 60% населения хотели остаться в ЕС.

Изначально доклад предназначался только для кабинета министров, но спикер Палаты общин Джон Берков потребовал, чтобы у парламентариев была возможность ознакомиться с ним в приватной обстановке.

Ранее в Евросоюзе подсчитали сколько миллиардов будут терять ежегодно после Brexit.

Также СМИ писали, что Сорос вложил $500 000 долларов в отмену Brexit.