С апреля "Карточкой киевлянина" можно будет пользоваться как проездным не только в метро, городской электричке и скоростном трамвае, но в троллейбусах и трамваях.

Об этом сообщила пресс-служба компании UNIT.

Согласно пресс-релизу компании, чтобы воспользоваться "Карточкой киевлянина" как электронным билетом, необходимо просто приложить ее к валидатору - устройству для считывания данных с электронных документов, которые будут установлены в салонах общественного транспорта. После этого поездки будут списаны с карты. В случае, если пассажир имеет право льготного проезда, то через социальное приложение "Карточки киевлянина" льгота будет считана автоматически.

"Транспортный модуль "Карточки киевлянина" дает возможность вести учет и идентифицировать пассажиров городского муниципального транспорта. На основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за проезд льготников. Использование данной платформы позволит избежать неточностей и погрешностей в формировании статистики, упростит систему расчета между КГГА и коммунальным транспортом", - отметила менеджер проекта "Карточка киевлянина" Алина Максименко.

Также отмечается, что благодаря автоматизации учета пассажиров и предоставления льгот, из тени можно вывести значительную часть средств, полученных от продажи "серых". Кроме того, в ближайшее время компания UNIT планирует запустить мобильное приложение проекта - сначала на платформе iOS, а позже на Android. Благодаря новой платформе у пользователей появится возможность купить электронный билет на своем смартфоне и просматривать статистику поездок по "Карточке киевлянина".

"Карточка киевлянина - полноценная банковская карта с рядом дополнительных функций, которые автоматизируют и упорядочивают механизм предоставления льгот, их учет и адресность, создают удобные сервисы для всех жителей города. Содержит следующие модули: транспортный, коммунальный, медицинский, торговый, образование, культура, админуслуги, цифровая подпись.

Инвестором и разработчиком проекта является украинская ІТ-компания UNIT. Заказчик - Киевская городская государственная администрация. Реализация проекта осуществляется при участии КП "Главный информационно-вычислительный центр", КП "Киевпастранс", КП "Киевский метрополитен", банка-эмитента "Ощадбанк", Visa и MasterCard.

Ранее "Страна" сообщала, что жулики снимали с карточек киевлян деньги при помощи услуги "Оплата частями".

Также QR-код, телефон или карточка. Стало известно, как киевляне будут платить за проезд в транспорте.