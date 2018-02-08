Киеврада переименовала станцию метро "Петровка" на "Почайна"
Киевский горсовет на сегодняшнем пленарном заседании проголосовал за переименование станции метро "Петровка" на "Почайна". Об этом передает УНН.
Также Киеврада поддержала проект переименования линии метрополитена Куреневско-Красноармейская в линию Оболонская-Теремковская.
Решение поддержали 70 столичных депутатов, против - 0, воздержались - 0, 16 депутатов не голосовали.
Неделю назад разрешение на переименование станции "Петровка" на "Почайна" дала комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.
Ранее "Страна" рассказывала, в честь кого переименуют улицы в Киеве: Диссиденты, националисты и "Годзилла" из АТО.
А Рада переименовала Великую отечественную войну. Термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая Отечественная война 1941-1945 годов и война 1945 года с империалистической Японией" заменены на "Вторая мировая война".