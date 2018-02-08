Киевский горсовет на сегодняшнем пленарном заседании проголосовал за переименование станции метро "Петровка" на "Почайна". Об этом передает УНН.

Также Киеврада поддержала проект переименования линии метрополитена Куреневско-Красноармейская в линию Оболонская-Теремковская.

Решение поддержали 70 столичных депутатов, против - 0, воздержались - 0, 16 депутатов не голосовали.

Неделю назад разрешение на переименование станции "Петровка" на "Почайна" дала комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Ранее "Страна" рассказывала, в честь кого переименуют улицы в Киеве: Диссиденты, националисты и "Годзилла" из АТО.

А Рада переименовала Великую отечественную войну. Термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая Отечественная война 1941-1945 годов и война 1945 года с империалистической Японией" заменены на "Вторая мировая война".