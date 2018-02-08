Украинский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик написал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Боксер обратился к главе МОК в связи с обсуждением исключения бокса из олимпийской программы.

Соответствующее письмо опубликовано на Facebook Усика.

"Уважаемый Томас Бах, меня зовут Александр Усик. В 2012 году я стал чемпионом летних Олимпийских игр в Лондоне по боксу. Бокс для меня не просто спорт - он сделал меня тем, кем я есть сейчас, а именно: человеком, мужем и отцом. Он научил меня жить и быть настоящим, за что я ему очень благодарен", - говорится в письме Усика.

Спортсмен отметил, что Олимпийские игры вызывают немало эмоций, ведь это всегда труд, в том числе для каждого боксера. Ведь каждый спортсмен много тренируется, живет мечтой подняться на пьедестал, и это заставляет идти дальше.

"Прошу пересмотреть позицию и оставить бокс в программе Олимпийских игр-2020, а так же призываю поддержать всех, кому это не безразлично! Фанатов, спортсменов и просто неравнодушных людей! С уважением, Александр Усик", - резюмировал боксер.

Фото: facebook.com/Alexanderusyk/

Напомним, ранее стало известно о том, что МОК может пересмотреть решение о включении бокса в программу Олимпиады-2020 в Токио. Руководство комитета настораживает судейство бокса на Олимпийских играх. В частности, МОК изучает результаты поединков российских боксеров Евгения Тищенко и Владимира Никитина на Олимпиаде в Рио.

Как сообщала "Страна", ранее Ломаченко и Усик вошли в десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News

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