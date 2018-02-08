В Вене начались переговоры президента Украины Петра Порошенко с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Об этом написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

"В Вене начались переговоры президентов Украины и Австрии", - отметил он.

Фото: twitter.com/STsegolko

Порошенко совершает визит в Вену по приглашению Федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

Программой предусмотрены двусторонние переговоры с Президентом Ван дер Белленом и новым Федеральным канцлером Себастианом Курцом. Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Порошенко приглашен в качестве личного почетного гостя Президента Австрии.

Ранее "Страна" сообщала, что посол Украины в Австрии заявил, что поездка на Венский бал Порошенко стала результатом "значительной закулисной работы дипломатов".

Также "Страна" узнала, кто будет на Венском балу одновременно с Порошенко.