Бывший главнокомандующий ВСУ Владимир Замана заявил, что в феврале 2014 года тогдашние руководители Минобороны, СБУ и ГПУ пытались убедить его направить ВСУ на подавление Евромайдана. При этом о применении оружия речи не шло.

Об этом Замана заявил сегодня на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, передает "Украинская правда".

"В течение недели совершались попытки подготовить приказ о применении Вооруженных сил Украины в Киеве", - заявил он.

По словам экс-командующего ВСУ, это делал тогдашний министр обороны Павел Лебедев "с целью усиления объектов и наведения конституционного порядка в столице".

А 18 февраля 2014 года он встречался с главой СБУ Александром Якименко и генпрокурором Виктором Пшонкой и они пытались убедить его, что и законодательство, и введенный на тот момент план антитеррористической операции позволяют применить ВСУ для подавления акций протеста.

При этом, отметил он, о применении оружия его никто не просил.

Бывший главнокомандующий сообщил, что согласился лишь на переброску военных вертолетов в Васильков Киевской области.

Ранее Замана заявил, что во время аннексии Крыма Путин якобы о чем-то предупреждал по телефону Турчинова.

А экс-глава Генштаба говорил, что Турчинов и Замана вместе в конце февраля 2014 года снизили степень готовность украинских войск в Крыму.