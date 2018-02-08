Россия, Украина, Германия и Франция готовятся к встрече в "нормандском формате" в Мюнхене для обсуждения ситуации в Донбассе.

Об этом сообщил в четверг председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает Reuters.

Во встрече примут участие представители четырех стран, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров и Президент Украины Петр Порошенко.

По словам Ишингера, вопрос об организации встречи прорабатывают дипломаты стран.

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 16-18 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что главы МИД "нормандского формата" могут встретиться на Мюнхенской конференции в феврале.

Также мы писали о том, что в Кремле заявили, что участники нормандского формата не изменят ситуацию на Донбассе.