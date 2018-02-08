"Нормандская четверка" на следующей неделе соберется в Мюнхене
Россия, Украина, Германия и Франция готовятся к встрече в "нормандском формате" в Мюнхене для обсуждения ситуации в Донбассе.
Об этом сообщил в четверг председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает Reuters.
Во встрече примут участие представители четырех стран, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров и Президент Украины Петр Порошенко.
По словам Ишингера, вопрос об организации встречи прорабатывают дипломаты стран.
Мюнхенская конференция по безопасности состоится 16-18 февраля.
Ранее "Страна" сообщала, что главы МИД "нормандского формата" могут встретиться на Мюнхенской конференции в феврале.
Также мы писали о том, что в Кремле заявили, что участники нормандского формата не изменят ситуацию на Донбассе.