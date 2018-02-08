Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировали на Донбассе наибольшее с начала года количество случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом на брифинге 8 февраля заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает "Украинская правда".

"На прошлой неделе насилие на востоке Украины не прекращалось. Мы зафиксировали даже на 30% увеличение случаев нарушений режима прекращения огня. Преимущественно это происходило в "треугольнике" Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт", - сказал он.

По его словам, в этом районе было зафиксировано более 3200 случаев нарушений, что является "невиданным уровнем", зафиксированным в этом году.

Также Хуг отметил, что в три раза увеличилось количество случаев использования запрещенного оружия.

Он добавил, что 7 ракетно-зенитных комплексов боевиков ОРДО были размещены между жилых домов.

Кроме того, Хуг пожаловался на увеличение случаев насилия, намеренно направленных против сотрудников миссии.

"Например, 2 февраля вблизи подконтрольной так называемой "ДНР" Ясиноватой рядом с 5 сотрудниками СММ велся огонь, пули летели над головами", - сказал представитель СММ.

Он также отметил, что были два нападения на беспилотники ОБСЕ, а также ограничение доступа на территории для мониторинга, как со стороны боевиков, так и на подконтрольные правительству локации.

Как сообщала "Страна", ранее ОБСЕ заявила, что ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться и возможна эскалация.

Ранее на Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ.

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