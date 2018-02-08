В середине февраля, в Одесской области, в некоторых местах прямо сквозь снег, пробиваются первые цветы 2018 года - подснежники.

Пользователи соцсетей уже начали публиковать фотографии первоцветов с подписями о том, что "за окном почти весна" и "март не за горами", передают "Украинские новости".

В частности, фотографии первых цветов нового года публикуют пользователи из Одессы.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе посреди зимы зацвели посреди зимы, как в сказке 12 месяцев.

Кроме того, в начале года в Украине зацвели розы, подснежники и сакура.

На Рождество, 7 января, в Одессе также неожиданно зацвела сакура. Как сообщал блогер Арт-Декор Виктория на канале в YouTube, для дерева цветение зимой - это, конечно, не очень хорошо, но когда цветет японская вишня возникают только весенние позитивные эмоции.