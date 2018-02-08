Международный концерн Shell вынужден был из-за санкций прекратить продажи автомасел на территории Крыма.

Об этом сообщил генеральный директор "Шелл нефть" Сергей Стародубцев, передает "Интерфакс".

Он отметил, что на объемах продаж это почти не сказалось. "Для нашего сегмента бизнеса влияние санкций было минимально. Практически не заметно. Мы, например, не продаем топливо в Крыму", - сказал он.

По его словам, объемы продаж масел в Крыму до его вхождения в РФ были минимальны и составляли не более 1% от общих продаж на рынке России, которые на текущий момент составляет 120 млн литров.

Эту информацию также подтвердила советник прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/tanya.tikhonchik

Ранее "Страна" сообщала, что Украина угрожает санкциями Adidas и Volkswagen за работу в Крыму.

Также названа дата подачи иска Украины к России в Международный арбитражный суд по морскому праву.