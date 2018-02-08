В Закарпатской области после интенсивных осадков произошел прорыв дамбы на реке Боржава. Об этом сообщает Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса.

"В результате прорыва дамбы на р. Боржава в Виноградовском районе, прошло подтопления сельскохозяйственных угодий села Боржавское и Великие Комяты с последующим переходом части воды самотеком в сторону с. Заречье, что привело к подтоплению сельскохозяйственных угодий и домохозяйств граждан", - говорится в сообщении

Местные власти провели осмотр подтопленных территорий.

Фото: buvrtysa.gov.ua

"Во время осмотра были определены домохозяйства, подвергшихся подтоплению и составлены соответствующие акты, а также принято решение о срочном восстановлении поврежденной части дамбы, которая находится в зоне обслуживания Виноградовского МУВГ, с целью недопущения в дальнейшем подтопления сельскохозяйственных угодий и домохозяйств в Иршавском районе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, после осадков подтоплены сельскохозяйственные угодья в селах Ольховка и Каменское в Иршавском районе Закарпатской области.

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