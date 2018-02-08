Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует увеличить гарантированную сумму возмещения вкладов.

Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

"Мы бы хотели выйти на конец этого года с предложением об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам физлиц. Но это будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от финансовой устойчивости фонда", - отметил Ворушилин.

При этом он не уточнил, до какого уровня планируется повышение гарантированной суммы возмещения. "Естественно мы не будем поднимать эту планку на 10 или 20 тыс. Если выходить с предложением, то это должно быть хотя бы 300-400 тыс. гривен", - подчеркнул Ворушилин.

На сегодняшний день размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков составляет 200 тыс. грн. Эту сумму Фонд гарантирования вкладов установил летом 2012 года.

Ранее "Страна" сообщала, что деньги вкладчикам проблемных банков продолжат возвращать после новогодних каникул.

Также суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов более 1 млрд. гривен.