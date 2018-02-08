Лишенный украинского гражданства лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил ему экстрадицией в Грузию из-за его политической деятельности.

Об этом написал политик на своей странице в Facebook.

"После того как у них все "дело" треснуло (обвинение Саакашвили в государственном перевороте в Грузии — Прим.Ред.), в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за "госпереворот и сотрудничество с ФСБ", как и положено по украинским законам. А, дело у вас развалилось? Свидетели сбежали, "доказательства" исчезли, "телефонный разговор" оказался монтажом? Тогда оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой в Украине и не мешайте спасать народ от олигархов, барыг и подбарыжников, включая вас, господин бездипломный прокурор", - написал Саакашвили.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее "Страна" сообщала, что одновременно с митингом Саакашвили за отставку Порошенко националисты проведут акцию "Смерть России".

Также у Саакашвили подали кассацию на решение суда об отказе в дополнительной защите Михо.