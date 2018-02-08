Закон №7066 "О приватизации государственного имущества" был подписан спикером парламента Андреем Парубием и передан президенту. Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

И подписание, и передача для рассмотрения президенту состоялись сегодня, 8 февраля 2018 года.

Как сообщалось ранее, Рада проголосовала за принятие закона о приватизации 18 января.

Главная цель документа - облегчить процесс приватизации с помощью упрощения классификации объектов, подлежащих приватизации. Их предлагается разбить на два класса - объекты малой и большой приватизации.

Кроме того, закон расширяет список объектов, которые могут быть выставлены государством на продажу, позволяет оформлять банковские гарантии и унифицирует способы продажи.

Так, при проведении большой приватизации к процессу будут привлекаться международные советники. Объекты малой приватизации желающие смогут приобрести в ходе электронных торгов, в их число попадают объекты недвижимости и небольшие предприятия. К большой приватизации отнесли объекты, общая стоимость активов которых превышает отметку в 250 млн грн.

Сроки подготовки объектов к продаже сократятся с 9 месяцев до 4 месяцев, а срок подачи заявок покупателями наоборот вырастет - до 180 дней вместо нынешнийх максимум 45 дней.

Напомним, что в 2017 году Украина провалила план приватизации государственного имущества.