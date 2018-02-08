В Киеве группа националистов из "Нацкорпуса" помешали раздавать двум мужчинам из "Антифашистского движения" листовки.

Об этом на своей странице в Facebook написал один из руководителей "Нацкорпуса" Сергей Филимоненко.

Он написал, что один из мужчин "Саша Кононович: лидер комсомольцев, андимайдановец, сепаратист и просто плохой человек".

"Запрещенная компартия создала в Киеве организацию "антифашистский комитет Украины" и назначили Сашу главой. Сегодня они на российские рубли, решили напечатать агитацию, на которой призывают бороться с "нацизмом" и изображают на них некого Вадима Папура, сепаратиста погибшего 2 мая в Одессе", - написал он.

Листовки, которые раздавали мужчины призывали: "Сопротивляться нацистской оккупации".

На видео несколько мужчин валят двух задержанных на землю, скручивают руки, несколько раз бьют по лицу. Также националисты просили, чтобы задержанные "просили прощения у украинцев".

Один из задержанных заявил, что он коммунист.

Напомним, что одновременно с митингом Саакашвили за отставку Порошенко националисты проведут акцию "Смерть России".