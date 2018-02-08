В корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) подтвердили задержание ее гендиректора Олега Мкртчана в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Мы пока не готовы делать заявление. Мы перепроверяем информацию, завтра больше будем понимать суть истории. Так как это происходит не тут, прямой связи на данный момент нет", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор правового департамента "ИСД" Сергей Ткаченко в среду вечером.

Он не смог также прокомментировать, с какой целью гендиректор "ИСД" поехал в Москву.

"Он очень много проводил времени в Москве", - констатировал Ткаченко.

В среду вечером в ряде российских СМИ, появилось сообщение о задержании в Москве известного бизнесмена армянского происхождения Олега Мкртчана. По одной из версий, задержание может быть связано с обвинениями в растрате средств, выделенных на проекты "ИСД" и другие бизнес-проекты.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Бывший бизнес-партнер Мкртчана Сергей Тарута сказал, что, скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в России.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, Алчевский меткомбинат, принадлежащий ИСД, перешел под управление "ЛНР".