Сотрудники прокуратуры Киевской области завершили досудебное расследование убийства на почве ревности.

По данным правоохранителей, обвиняемый забил до смерти своего знакомого, а затем закопал его тело на собственном дворе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Подозреваемый 40-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что в октябре 2017 года злоумышленник вместе со своей сожительницей и знакомым распивали алкогольные напитки по месту жительства в одном из сел Таращанского района.

В дальнейшем, между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес около 20 ударов по телу потерпевшего, от которых последний скончался на месте.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый закопал тело потерпевшего на собственном дворе.

По ходатайству прокуратуры злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное уголовное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщили в прокуратуре.

Как сообщала "Страна", в Одесской области мужчина убил знакомого, которому проиграл в карты жену. После проигрыша своей супруги в карты "игрока" посадили в тюрьму на несколько лет.

Женщина стала жить с "карточным победителем", а вернувшись, муж узнал о том, что ему изменили и убил ее любовника.

Отметим, что в Харьковской области мужчина, который застрелил любимую, получил 12 лет тюрьмы.