Соревнования в рамках XXIII зимней Олимпиады, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 в южнокорейской Пхёнчхане, начнутся за день до официальной церемонии ее открытия.

Об этом сообщает Укринформ.

Первыми начнутся олимпийские соревнования по керлингу.

В ночь на 8 февраля, начиная с 2.05 по киевскому времени, они проведут два предварительных тура в новой дисциплине керлинга "дабл-микст". Прыгуны на лыжах, в свою очередь, начнут квалификационные соревнования на трамплине К-90.

В пятницу, 9 февраля, кроме продолжающих выступления керлеров, командные соревнования начнут фигуристы. Также в этот день пройдет квалификация фристайлистов в могуле.

Первые олимпийские награды Игр-2018 будут разыграны 10 февраля - пять комплектов. Первые обладатели медалей определятся к 10 часам субботы по киевскому времени. Их получат победительницы в женском лыжном скиатлоне на 15 км.

Кроме лыжниц, в первый медальный день награды Олимпиады-2018 разыграют биатлонистки (спринт), шорт-трекеры (1500 метров), конькобежки (3000 метров) и прыгуны с трамплина К-90.

Позже всех Игры начнут бобслеисты (18 февраля), первыми завершат борьбу на Олимпиаде саночники (15 февраля), самый продолжительный турнир - по керлингу (с 8 по 25 февраля).

В заключительный день соревнований будет разыграно четыре комплекта наград - в женском керлинге, бобах-четверках у мужчин, мужском хоккее и в женском лыжном масс-старте на 30 км.

Всего на Олимпийских играх-2018 выступят более 2500 атлетов из 90 стран мира. Они поборются за 102 комплекта наград в 15 видах спорта. Украину в Пхёнчхане представят 33 спортсмена в 9 видах спорта (биатлон, фристайл, лыжные гонки, лыжное двоеборье, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание и горнолыжный спорт).

Как сообщала "Страна", подготовка и проведение Олимпиады 2018 стоили $2,4 млрд. Все объекты построены.

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