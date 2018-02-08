В среду, 7 февраля 2018 на Тайване сегодня произошло еще одно землетрясение. На этот раз магнитуда подземных толчков составила 5,7 балла.

Об этом сообщает News Asia.

Землетрясение произошло в среду в 23:21 по местному времени (17:21 по Киеву) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь. Именно тамсутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Эпицентр нового землетрясения залегал на глубине 12 километров.

По состоянию на вечер 7 февраля 2018 количество погибших во время землетрясения составляет минимум семь человек. Еще 67 человек считаются пропавшими без вести. За последние 24 часа произошло пять толчков магнитудой 5 и выше.

Видео: facebook.com/ChannelNewsAsia

Как сообщала "Страна", Тайвань сильно потрясло и 6 февраля. Жуткие последствия землетрясения сняли на видео.

Напомним, что в результате землетрясения на Тайване два человека погибли и около двухсот - пострадали.