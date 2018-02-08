Полиция Чехии объявила в розыск троих украинцев, которых заподозрили в грабеже, убийстве и нападении на местную фирму. Об этом сообщает издание Idnes.

После действий чешских правоохранителей украинцев объявили в розыск по линиями Европола и Интерпола.

По данным журналистов, речь идет о событиях, произошедших в 2015 году в селе Горусице. На семью, которая занималась реконструкцией старых мотоциклов, напали пятеро украинцев. В результате нападения погибли владелец фирмы и его зять.

Спустя два года полиция смогла задержать двух подозреваемых. В ближайшее время суд в городе Таборе вынесет по ним приговор. Им грозит пожизненное заключение. Такой же срок грозит и трем украинцам, которые сейчас в розыске.

По данным следствия, преступники находятся именно в Украине. Следствие считает, что им удалось вернуться на родину в период с марта 2016 года по март 2017 года.

Как сообщала "Страна", НБУ подтвердил, что украинцы массово едут на заработки в Польшу за длинным злотым. Больше всего украинцев выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.

Отметим, что в Украине насчитали четверть миллиона незаконных "евроблях".