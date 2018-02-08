В середине января 2018 года в офисе журнала Newsweek в Манхэттене (Нью-Йорк, США) прошли обыски. Сотрудники американской прокуратуры интересовались серверами компании, передает Медуза.

Официально в Newsweek обыски комментировали скупо. В издании лишь заявили, что проверка не имеет никакого отношения к опубликованным материалам.

18 января в Newsweek вышла заметка о том, что у налоговых органов есть претензии к владельцам издания не менее чем на 2 миллиона долларов. Также стало известно, что расследование ведется уже больше года и касается займов, взятых на покупку серверов.

Эта история заинтересовала редакцию, и она начала собственное расследование. Разбираться c делами владельцев было поручено журналистке Селест Кац, которая пришла в издание в 2017 году. Санкцию на расследование против собственников дал главный редактор Боб Ро.

Помимо Кац, над этим работали еще несколько журналистов.

К каким результатам привела эта работа, узнать сейчас невозможно. Однако 5 февраля по решению владельцев Newsweek Боб Ро, Селест Кац и операционный директор по новостям Кеннет Ли были уволены.

Репортеры Джош Кифи и Джош Сол были отстранены от работы, у них нет доступа к рабочим компьютерам и почте. Всем сотрудникам офиса в Нью-Йорке в тот день объявили, что они свободны и могут идти по домам. Домой никто не пошел.

Около сорока сотрудников американского издания купили вино, бурбон и устроили что-то вроде поминального вечера.

С 2013 года Newsweek принадлежит медиахолдингу IBT Group, издателю International Business Times. В 2017 году эта компания сменила название на Newsweek Media Group. Как и многие другие еженедельники, Newsweek стал жертвой кризиса в печатной прессе и последние годы менялся ради наращивания аудитории в интернете. Незадолго до продажи он даже на время перестал выходить в печатном виде.

Как рассказали изданию Splinter источники в Newsweek, с новыми владельцами в журнале многое изменилось.

Он продолжил выпускать большие расследования, но сконцентрировался на онлайн-трафике и стал активно оптимизировать штат. В Newsweek на место прежних корреспондентов пришли несколько десятков молодых и низкооплачиваемых журналистов, которых ругали, если статья набирала недостаточно кликов.

На сайте начали появляться наскоро слепленные материалы с максимально громкими заголовками. Фрилансерам стали задерживать выплаты, иногда на полгода. Многим в Newsweek перемены не нравились, они считали, что новые владельцы предают идеалы журналистики.

1 февраля 2018 года Buzzfeed совместно с проектом Social Puncher опубликовал расследование о том, какими именно методами Newsweek Media Group в последнее время зарабатывает деньги. Как следует из этого материала, и International Business Times, и Newsweek покупали трафик, причем в основном на нелегальных видеосервисах; значительная часть трафика приходилась на ботов, а не на живых посетителей.

Эту "надутую" посещаемость конвертировали в рекламные контракты. В частности, медиахолдинг продавал рекламные места государственным агентствам (речь идет о рекламе проектов по повышению финансовой грамотности в США) и заработал на этом несколько миллионов долларов. Агентство, размещавшее рекламу, уже объявило о начале проверки контрактов с Newsweek Media Group. После публикации Buzzfeed и Social Puncher из медиахолдинга ушли его совладелец Этьен Узак и финансовый директор Мэрион Ким.

Это оказалась не единственная публикация Buzzfeed, посвященная Newsweek.

В конце января Buzzfeed выпустил заметку о топ-менеджере Newsweek Media Group Дайане Кандаппе, который пришел в компанию в 2016 году. Оказалось, что за несколько недель до этого он был уволен из Reuters из-за сексуальных домогательств по отношению к подчиненной. Сейчас Кандаппа отстранен от работы на время внутреннего расследования в медиахолдинге.

Еще один скандал с Newsweek Media Group касается секты "Сообщество", в которой состояли создатели холдинга. Компания нанимала членов секты для работы в International Business Times, платила им крайне мало — или не платила вообще, писало в 2014 году издание Mother Jones в своем расследовании. Покупку Newsweek в секте воспринимали как способ увеличить свое влияние по всему миру.

В "Сообществе" отрицают, что обыски в Newsweek могут быть каким-либо образом связаны с религиозной организацией.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп назвал главные фейки о нем за 2017 год. В списке оказался и Newsweek, за информацию, что жена польского президента Агата Корнхаузер-Дуда, якобы, не пожала Трампу руку при встрече.

Отметим, что Папа Римский назвал раздувание журналистами фейковых новостей "страшным грехом".