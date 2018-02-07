Капитан и защитник Дарио Срна, которого Шахтер дозаявил на матчи против Ромы, до конца сезона 2017/18 не сможет принимать участия в турнирах, проводимых УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, 35-летний футболист не сможет помочь "горнякам" как минимум в матчах с римской "Ромой", которая стала соперницей дончан в первом раунде плей-офф турнира сильнейших клубных команд Старого Света.

Защитник был наказан из-за допингового расследования, 22 марта проба Срны вне соревнований дала положительный результат.

В начале нынешнего сезона хорват успел провести 10 поединков за "оранжево-черных", в которых отдал четыре голевых передачи. Всего на счету футболиста 63 встречи в ЛЧ. В них он забил 4 гола, отдал 8 результативных передач и получил 22 желтые карточки.

Как сообщала "Страна", Шахтёр подписал юного бразильца Додо на позицию Дарио Срны. Додо отличается своими подключениями к атаке и выступает за молодежную сборную Бразилии (U-20).

Напомним, что Шахтер позвал на тренировку детей переселенцев и раздал подарки к Новому году.