Посол Украины в Австрии рассказал о подготовке визита Порошенко на Венский бал и его важной миссии на мероприятии.

Об этом он написал в Facebook.

"Завтра в Посольства большой день: визит Президента Украины. Безусловно, дипломатия состоит не только из визитов, но без визитов она просто невозможна. Такое событие - это переговоры, переговоры, интервью и снова переговоры. Большая работа Президента и не менее значительная закулисная работа дипломатов. Прошу уважать эту работу", - написал Александр Щерба.

Он также дал пояснения по поводу значения бала для дипломатии

"1. Это не "поездка на бал", как некоторые пишут, а полноценный рабочий визит. По уровню встреч, это официальный визит. Президент встретится с главой государства (федеральным президентом), главой правительства (федеральным канцлером), главой Национального Собрания Австрии (председателем парламента), представителями бизнеса, даст интервью ведущему австрийскому изданию и посетит Венский оперный бал.

2. Венский оперный бал - это одна из главных протокольных событий года в Австрии. Недаром он называется "Государственный бал". Федеральный президент имеет право пригласить на него одного главу государства. Федеральный канцлер, соответственно, приглашает одного главу правительства (в этом году премьер-министр Ирландии), а министр иностранных дел - одного из глав МИД (в этом году министр иностранных дел Болгарии). И если (впервые в украинской истории) на этот бал приглашается Президент Украины - это честь, которую принимают с благодарностью. Знак уважения к стране и ее лидера. А еще Венский оперный бал - это место встречи влиятельных людей из мира политики и бизнеса, прежде всего с немецкоязычных стран. Поэтому, приглашение на бал - это не только честь, но и возможность для встреч. Времени на вальс у политиков, как правило, не остается.

3. В политическом плане сейчас очень важный момент для посещения Вены. Новый канцлер, новая коалиция. Австрия недавно председательствовала в ОБСЕ и будет председательствовать в этом году в ЕС. Те кто знают эту страну, понимают, насколько она сложна и важна с точки зрения европейской политики нашего государства. Поэтому и тайминг, и формат, и содержание этого визита для нас удачный и правильный", - указал он.

Фото: facebook.com/o.scherba

Как сообщала "Страна", Порошенко слетает на Венский бал за 800 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что будет происходить на Венском балу, куда поедет Петр Порошенко.