Число правонарушений на половой почве в элитной Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) в прошлом учебном году составило 50 по сравнению с 26 случаями в предыдущем году.

Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на еще не опубликованный ежегодный доклад о состоянии дисциплины в трех наиболее престижных военных академиях страны.

В Вест-Пойнте рост правонарушений на половой почве фиксируется четвертый год подряд, передает агентство. Оно увязывает удвоение подобных случаев в прошлом году с мерами командования, которое стало поощрять курсантов к тому, чтобы не утаивать факты домогательств, изнасилований или попыток изнасилования.

В двух других учебных заведениях рост таких правонарушений был незначительным. В Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд) количество установленных случаев сексуального насилия возросло с 28 до 29, в Военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) - с 32 до 33. Число курсантов во всех трех заведениях составляет около 12 тыс.

Вест-Пойнт является элитным учебным заведением, сдачи экзаменов на отлично для поступления недостаточно. Необходимо получить рекомендацию от влиятельного политика. Как правило, желающие учиться в этой академии пишут сенаторам, конгрессменам от своего штата или даже вице-президенту страны с просьбой поддержать их.

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