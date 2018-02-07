Американский актер британского происхождения Джон Махони скончался в США на 78-м году жизни. Об этом сообщил во вторник портал TMZ.

По его информации, Махони ушел из жизни в воскресенье в хосписе в Чикаго, штат Иллинойс.

Актер родился 20 июня 1940 года в городе Блэкпул в Великобритании. Начал свою карьеру как артист театра в 1977 году, в кино начал сниматься позже, в 1980-м. Наибольшую известность Джону Махони принесли роли в американском комедийном ситкоме "Фрейзер" (Frasier, 1993-2004), выходившем на телеканале NBCс 1993 по 2004 годы, а также в кинофильмах "Скажи что-нибудь" (Say Anything, 1989) и "Первобытный страх" (Primal Fear, 1996).

Кроме этого, актер принимал участие в озвучивании мультфильмов "Атлантида: Затерянный мир" (Atlantis: The Lost Empire, 2001) и "Стальной гигант" (The Iron Giant, 1999).

В 2000 году Махони стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США, был также дважды номинирован на премию Emmy и "Золотой глобус" за работу во "Фрейзере". В 1986 получил премию Tony за достижения в театральной области.

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