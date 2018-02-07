На разделенном между тремя государствами острове Борнео (Юго-Восточная Азия) живодеры крайне жестоким способом убили орангутанга. Они выпустили в животное около 130 пуль и вдобавок нанесли ему много ударов ножом.

Об этом сообщает The Guardian.

Раненую обезьяну нашли в воскресенье неподалеку от национального парка Кутай в индонезийской части острова Борнео. Примата, который находился в критическом состоянии, доставили в больницу, где врачи 12 часов боролись за его жизнь.

Однако все их усилия оказались безуспешны, и во вторник утром орангутан умер.

На теле животного нашли множество ранений от пуль, выпущенных из пневматического оружия, 74 из них - в голове. Обезьяну 19 раз ударили ножом и отрезали левую ногу.

"В его теле было 130 пуль. Такого большого количества мы еще никогда не находили", - заявил представитель организации "Центр по защите орангутанов".

По его словам, с 2012 года на Борнео и Суматре зарегистрировали 25 случаев расстрела обезьян, но правоохранительные органы так и не арестовали ни одного подозреваемого.

Орангутаны находятся под угрозой вымирания: так, по данным природоохранной организации BOSF, их численность на Борнео за последние 12 лет сократилась вдвое.

Как сообщала "Страна", впервые за более, чем 100 лет ученые открыли новый вид больших человекообразных обезьян. Тапанульский орангутан стал третьим описанным наукой видом орангутана после суматранского и калимантанского.

Отметим, что в Индии нашли девочку, которая жила в стае обезьян.