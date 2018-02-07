Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 февраля, около 17:30, на улице Луговой в Оболонском районе (возле ТРЦ Караван).

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в Chery и Chevrolet, потом сам влетел в отбойник, из-за чего него оторвало капот. Капот отбросило на другой автомобиль - Toyota", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказали помощь на месте, серьезно раненных нет.

Водитель BMW уверяет, что руль автомобиля заблокировалось и авто стало неуправляемым.

Видео: Youtube.com/Киев оперативный

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