Аэрокосмическая компания SpaceX во время первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy запустила в космос личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster.

После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень включила двигатель и вывела платформу с электромобилем на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры - карликовой планеты из пояса астероидов.

Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.

Фото: twitter.com/elonmusk

6 февраля SpaceX впервые испытала новую сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Во время запуска компания посадила боковые ускорители первой ступени, два из которых уже летали в космос в 2016 году в составе ракет Falcon 9.

Компания пыталась посадить и центральный сегмент первой ступени, но он разбился об воду на высокой скорости. После успешного запуска Falcon Heavy стала ракетой с самой большой массой полезной нагрузки среди всех используемых на момент запуска.

Помимо самого факта первого запуска столь мощной ракеты, он был интересен и своей полезной нагрузкой. Дело в том, что компания решила загрузить в головную часть ракеты не стальной или бетонный блок, а автомобиль. Это личный электромобиль Илона Маска — Tesla Roadster первого поколения вишневого цвета. На водительском сиденье автомобиля инженеры закрепили манекена по имени Starman. Как заявлял Маск, во время запуска в автомобиле будет играть песня Дэвида Боуи "Space Oddity". На пресс-конференции после запуска Маск также заявил, что манекен одет в настоящий прототип скафандра, который компания планирует использовать в пилотируемом космическом корабле Crew Dragon.

Во время запуска вторая ступень ракеты два раза включила двигатель и вышла на стабильную орбиту вокруг Земли c апогеем в семь тысяч километров. Через несколько часов после этого ступень включила двигатель еще раз и вывела головную часть с автомобилем на гелиоцентрическую орбиту. Илон Маск опубликовал в своем твиттере изображение орбиты. На нем видно, что она пересекает орбиту Марса, но не доходит до орбиты Цереры. Перигелий орбиты составляет 0,98 астрономических единиц, а афелий 2,61 астрономической единицы.



Формально это не первый электромобиль, запущенный в космос. Электромобили использовали американские астронавты во время трех миссий "Аполлон" в начале 1970-х годов. Они имели индивидуальные тяговые электродвигатели на каждое колесо и работали от одноразовых батарей. За счет использования автомобилей астронавты смогли значительно расширить радиус зоны исследований на поверхности Луны. Во время миссии "Аполлон-17" они смогли удалиться от посадочного модуля на 7,6 километров.

Первый лунный автомобиль, использованный астронавтами во время миссии "Аполлон-15"

Интересно, что во время этой миссии астронавтам даже пришлось чинить автомобиль. Юджин Сернан случайно оторвал часть заднего крыла и во время езды из под колес автомобиля стало подниматься много пыли, которая оседала на приборной панели и другом оборудовании. В качестве замены части крыла экипажу пришлось прикрепить скотчем к оставшейся части четыре листа карты района посадки.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты рассказали о горькой судьбе в космосе Tesla Roadster.

Также опубликованы фото исторического запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy.