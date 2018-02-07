Житель Балаклеи Харьковской области Андрей Усатенко выиграл суд и добился выплаты компенсации за поврежденное имущество и моральные убытки из-за взрывов на складах с боеприпасами в марте 2017 года. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает MediaPort.

У истца сгорели автомобиль и гараж, а также была повреждена квартира. По его подсчетам, сумма материального ущерба составила 318 тыс. гривен, также он требовал от Минобороны и воинской части возместить 300 тыс. за моральный ущерб. Еще 100 тыс. грн мужчина хотел истребовать у Службы безопасности.

Суд частично удовлетворил требования Усатенко. Минобороны должно выплатить ему 252 тыс. гривен. Компенсация за моральной ущерб составила 10 тыс.

Позицию Министерства обороны в суде представлял Николай Москов. По его словам, ведомство будет подавать апелляционную жалобу.

В свою очередь же Усатенко планирует еще оспорить сумму моральной компенсации.

Как сообщала "Страна", семьи, пострадавшие от взрывов в Балаклее, спустя полгода получат квартиры с доплатой.

Мы писали, что в Балаклее спасатель украл снаряды при разминировании территории и подорвался на одном из них.

Ранее Кабмин выделил 45 миллионов на ликвидацию последствий взрывов в Балаклее.