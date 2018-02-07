В Казахстане охотники выстрелили в волка и посчитали, что убили его. После этого один из мужчин захотел сфотографироваться на фоне лежащей "добычи", а другой подошел к волку и пнул его, чего серый хищник уже не вынес и набросился на обидчика.

Зверю удалось повалить мужчину на снег, но на помощь ему прибежали товарищи и успели его спасти.

Позже местные издания сообщили, что волк впоследствии погиб от полученных ранений, а охотник, на которого напал хищник, - отделался легким испугом и практически не пострадал.

Вскоре в Сети появился ролик с раненым хищником. Пользователи в основном сочувствуют волку и отмечают, что не стоило хвастаться в социальных сетях убийством лесного зверя, даже если он съел овец охотников.

Видео: youtube.com/AltaiR1810

Как сообщала "Страна", браконьеры снова убили беременную самку лося. На этот раз в Черниговской области.

Напомним, что охотник попал в больницу после того, как на голову свалился убитый им же гусь.