В Украину идет циклон, который получил имя "Мартина", - 8 февраля он доберется до центральной части страны.

Синоптики говорят, что будет сильно снежить на Западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях, где "Мартина" насыпет до 20 см снега, передает УНИАН.

Ближе к центру прогнозируют дожди со снегом, а вот жителям Одесской и Николаевской областей следует готовиться к ливню. Через два дня циклон уйдет, а вместе с ним и осадки.

"На 11-12 февраля в большинстве областей погода преимущественно без осадков, за исключением юга. Дневная температура ожидается после ухода циклона от -4° до +1°", - прогнозирует Наталья Голеня, ведущий синоптик.

Как сообщала "Страна", в четверг Украину завалит мокрым снегом.

Мы писали, что появилась карта снежного циклона, который движется на Украину.

Также стало известно, что в Украине на два дня объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона.