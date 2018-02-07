Стал известен бюджет Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. По данным президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, он составит 2,4 миллиарда долларов.

Об этом, а также о другие организационные вопросы Бах рассказал на пресс-конференции в преддверии Игр, передает ТСН.

"Согласно отчету оргкомитета, все объекты Игр-2018 готовы. Они потрясающие и обеспечивают лучшие условия для атлетов. Установлен олимпийский рекорд для зимы - 92 страны. Продано 78 процентов билетов. И, конечно, прекрасно работают волонтеры. Вы видите, как Корея улыбается. Страна действует эффективно благодаря улыбкам волонтеров. Бюджет Игр - 2,4 миллиарда долларов", - заявил Бах.

Для сравнения, бюджет Олимпиады-2014 в Сочи составил 6,5 миллиарда долларов. Отметим, церемония состоится в пятницу, 9 февраля в 13:00 по киевскому времени.

Ранее "Страна" сообщала об Олимпиаде-2018. МОК пообещал, что соревнования пройдут без допинга.

Также через три дня в Пхенчхане стартует Олимпиада-2018. Полное расписание соревнований.