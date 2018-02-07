В деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове появилась новая пострадавшая.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает NewsRoom.

"В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая", - сообщил юрист.

Как стало известно изданию из собственных источников, девушка, которая в момент аварии находилась в салоне "японца", в результате аварии получила перелом грудной клетки, который был квалифицирован, как травмы средней степени тяжести.

В суде интересы Ковалевой представляет адвокат.

18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение Lexus 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 7 февраля стало известно, что киевский районный суд Харькова назначил рассмотрение дела по аварии, в которой погибли 6 человек, на 19 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что из дела Зайцевой "исчезли" опиаты, прокуратура не смогла доказать наркотическое опьянение.