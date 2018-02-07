Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен принять участие в переговорах в "нормандском формате" на грядущей Мюнхенской конференции по безопасности. При этом проведение министерской встречи все еще под вопросом.

Об этом в среду журналистам заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", - сказал представитель МИД России, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции.

Ранее Карасин заявлял, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, пока рано.

30 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" запланирована на 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль (министр иностранных дел Германии – Прим.Ред.) предложил провести следующее министерское заседание "нормандского формата" 16 (февраля) во время Мюнхенской конференции по безопасности", - отметил Климкин.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля 2018. В ней примут участие более 500 лидеров высокого уровня, среди них и президент Украины Петр Порошенко.

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