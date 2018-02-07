Оболонский районный суд Киева продолжит 8 февраля допрос свидетелей по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил в среду, закрывая очередное заседание, председательствующий судья Владислав Девятко, пишет "ТАСС".

"В суде объявляется перерыв до 10:00 8 февраля", - сказал он.

В среду в суде свидетельствовали Андрей Цимбалюк - советник постоянного представительства Украины при ООН, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, а также бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх.

Таким образом, по делу о госизмене с ноября 2017 года, когда суд начал допрос свидетелей, уже заслушаны показания 20 человек. Защита просила суд допросить в качестве свидетелей 35 человек.

Ранее были допрошены спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, охранники экс-президента и др. лица.

В рамках данного дела прокуратура инкриминирует Януковичу преступления по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в ведении агрессивной войны", "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".

Ранее "Страна" сообщала, что суд допрашивает представителя Украины в ООН по делу о госизмене Януковича.

Также был напуган и не разобрался в фактах. Полторак ответил на обвинения в сдаче Крыма в 2014 году.