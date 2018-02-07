В среду, 7 февраля состоялся первый поединок 36-го тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). На льду в Новояворовске местные "Галицкие Львы" принимали лидера - ХК "Донбасс".

Этот матч был последней встречей этих команд в регулярном чемпионате сезона 2017/18, передает пресс-служба УХЛ.

Чемпионы Украины сразу показали, что возьмут игру под свой полный контроль, и начали поединок с моментальной атаки, которую удалось реализовать Владиславу Луговому – на первой же минуте форвард открыл счёт. А спустя шесть минут Илья Коренчук использовал численное преимущество "Донбасса" и удвоил счет на табло.

Под завесу периода подопечные Сергея Витера смогли ещё дважды отличиться в воротах Владислава Вязовова - сначала Александр Костиков мастерски разобрался с защитой хозяев и пробил голкипера "Львов", а потом Илья Коренчук сделал дубль, увеличив разрыв до 4-х шайб.

Даже если хозяева и пытались атаковать ворота действующего чемпиона Украины, то мастерская игра защитников и голкипера дончан не оставила подопечным Михаила Чиканцева ни одного шанса отыграться.

Во второй двадцатиминутке чемпионы Украины полностью завладели преимуществом и забросили в ворота подопечных Михаила Чиканцева ещё 7 шайб. Таким образом Илья Коренчук записал в свой актив хет-трик, дубль оформил Ярослав Свищев и по шайбе забросили защитник Александр Влад, сегодняшний именинник Андрей Григорьев, форвард Денис Мостовой и защитник Филипп Матвиенко.

В свою очередь хозяева смогли ответить лишь двумя шайбами в ворота донецкой команды – сначала Даниилу Алексейчуку удалось пробить Богдана Дьяченко и открыть для "Львов" счет, а потом Николай Дворник забросил вторую шайбу для своей команды, огорчив Максима Дуве, который заменил в воротах Дьяченко. Таким образом на табло горели разгромные 2:11.

На старте третьего периода Илья Генералов смог ещё раз размочить голкипера дончан Максима Дуве, однако, ответ от гостей был незамедлительным – Алексей Ворона и Иван Савченко отправили в ворота "Львов" еще две шайбы.

Во второй половине заключительной двадцатиминутки подопечные Сергея Витера только утвердили своё лидерство в поединке, поразив ворота соперника ещё дважды - дубль на свой счёт записал Сергей Кузьмик.

"Галицкие Львы" - "Донбасс" 3:15 (0:4, 2:7, 1:4)

Шайбы: 0:1 Луговой (Матвиенко, Коренчук), 00:41. 0:2 Коренчук (Лялька, Луговой - двойн. больш.), 06:20. 0:3 Костиков (Влад, Лялька), 17:11. 0:4 Коренчук (Александров, Кузьмик), 19:36. 0:5 Влад (Коренчук, Лялька - больш.), 22:27. 0:6 Григорьев (Коренчук, Коваленко), 22:55. 0:7 Коренчук (Кузьмик, Александров), 25,04. 0:8 Свищев (Коренчук), 27:11. 0:9 Свищев (Ворона, Мостовой), 28:02. 1:9 Алексейчук (Муртищев, Сирченко - больш.), 32,12. 1:10 Мостовой (Ворона, Григорьев), 34:03. 1:11 Матвиенко (Кузьмик, Коренчук), 34:52. 2:11 Дворник (Генералов), 37:09. 3:11 Генералов (Середа), 40:45. 3:12 Ворона (Мостовой, Свищев), 42:37. 3:13Савченко (Коваленко, Мазур), 43:35. 3:14 Кузьмик (Луговой, Коренчук), 45:57. 3:15 Кузьмик (Коренчук, Ордынский), 59:02.

Составы:

"Галицкие Львы": Вязовов (Пеленский - с 27:11 по 43:35); Боевых - Середа, Сирченко - Сысак, Порупа - Тонковид, Кизло - Дворник - Генералов, Алексейчук - Муртищев - Арабов, Чиканцев - Панченко - Абаджян, Арустамов - Попережай - Брага.

"Донбасс": Дьяченко (Дуве - с 28:02); Матвиенко - Александров, Шпак - Влад, Григорьев - Фирсов, Жовнир - Ордынский; Луговой - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Мазур - Костиков, Савченко - Коваленко - Денискин, Мостовой - Свищев - Ворона.

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