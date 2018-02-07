Первыми жителями Британских островов были чернокожие люди с темными вьющимися волосами и голубыми глазами, считают ученые.

Об этом передает The Telegraph со ссылкой на новый анализ скелета, который был найден на территории Великобритании. Его возраст оценили в 10 000 лет.

Ученые из Музея естественной истории использовали новаторские методы генетического секвентирования и восстановления лица, чтобы доказать, что первые охотники-собиратели, проживающие в Великобритании, были намного темнее, чем считалось ранее.

Новаторское открытие было настоящей "удачей", так как археологи обнаружили частички ДНК в ухе скелета "Человека Чеддера" - старейшего полного скелета, который был когда-либо найден в Великобритании.

Ученые заявили, что это показывает, что общепризнанные расовые категории исторически являются только "недавними и неточными реконструкциями".

"Сочетание довольно темной кожи и голубых глаз - это то, что нам сложно представить, но это был настоящий вид этих людей, который сейчас является очень редким случаем", - заявил руководитель исследования в области человеческого происхождения в Музее естественной истории профессор Крис Стрингер.

Авторам нового исследования удалось отсеквенировать ядерный геном Чеддерского человека. Они высверлили небольшое отверстие в черепе и извлекли ДНК из костной ткани.

Скелет хранится в Музее естественной истории в Лондоне. В 1996 году ученые отсеквенировали его митохондриальную ДНК (передается по материнской линии) и отнесли Чеддерского человека к митохондриальной гаплогруппе U5, которая была найдена примерно у 10 процентов современных европейцев.

В результате выяснилось, что как и другие европейцы того времени, старейший британец не усваивал молоко, гена толерантности к лактозе у него еще не было. Также оказалось, что у него были светлые глаза, темная кожа и волосы.

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