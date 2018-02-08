Сегодня, 7 февраля на межбанке участники заключили рекордное число сделок на $870,36 млн. Гигантские валютные продажи спровоцировали новый обвал курса доллара: он потерял 25 копеек, и закрепился вечером в рамках 27,12-27,17 грн./$.

Об этом пишет ubr.ua.

Объем сделок достиг максимального объема не только в 2018 году, но и в принципе с момента перевода рынка на новую методику подсчета, исключающую дублирование (перестали суммировать продажи с покупками).

"Возросший объем операций еще на 14:30 превысил общий объем торгов за предыдущий день", — отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Хотя мог подешеветь еще сильнее. На финальной стадии безналичных торгов рабочие котировки находились в рамках 27,10-27,12 грн./$, однако под закрытие рынка произошел курсовой отскок. Его объяснили закупками банков себе не позицию — на собственные нужды.

"Финучреждения откупили валюту, чтобы подкрепить свои кассы — перепродать доллар населению на наличном рынке. Сегодня это было выгодно, поскольку наличные курсы находились в рамках 27,35-27,45 грн./$", — объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Откупали валюту вечером розничные банки, но целый день тон на межбанке задавали вовсе не они, а регулятор. Снова. Нацбанк поставил рекорд по суточному выкупу валюты за последние несколько лет. За первую половину дня провел два аукциона подряд: в ходе первого приобрел $30 млн. за 27,0971 грн./$, на втором взял $80,80 млн. со средним курсом 27,1182 грн./$. А после обеда продолжал мощные закупки в узком кругу 20-ти уполномоченных банков по запросу лучшего курса (RFQ): всего купил таким образом $20 млн. лотами по $2 млн. каждый в рамках 27,1050-27,13 грн./$. В итоге совокупно НБУ за день пополнил свои золотовалютные резервы на $130,8 млн.

Казначеи рассказывают, что главным донором у чиновников был Ситибанк, через который, похоже зашло большинство нерезидентов на наш рынок госдолга. Он единственный продавал НБУ доллар на первом аукционе, и под него проводился выкуп в рамках RFQ. Кроме Ситибанка из числа продавцов выделяли ПУМБ, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ОТП Банк и УкрСиббанк. А из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Тотальному сбросу доллара дали такое же объяснение, как и вчера — распродажи иностранцев под покупку наших облигаций внутреннего госзайма. Которые провоцируют ажиотаж и среди украинских экспортеров.

"Вчерашнее размещение Минфином ОВГЗ на 5,237 млрд грн на 77-336 дней под 16,4-16,5% годовых иллюстрирует объемы продаж валюты нерезидентами для их покупки. Кроме того, активны экспортеры, опасающиеся дальнейшего проседания курса", — отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

После рекордного дня финансисты заговорили о стабилизации рынка, и даже о коррекции вверх.

"Конечно сложно делать прогнозы при укреплении нацвалюты на 1,5% за пару дней. Но все же думаю, что сегодня мы увидели финиш крупных распродаж со стороны нерезидентов, и межбанк должен остановиться и немного прийти в себя. Думаю, завтра торговля будет стартовать в рамках 27,10-27,20 грн./$", — сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной ждет, что в этом коридоре будет проходить вся торговля на протяжении дня. А его коллега говорит о коррекционном движении.

"Похоже рынок сформировал дно и готов к восходящей коррекции, — ждем движение вверх по направлению к 27,50-27,60 грн./$", — спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

На движение к 27,50-27,60 грн./$ уйдет не больше двух-трех дней. Ожидается, что с будущего вторника-среды на межбанке снова начнутся валютные распродажи. На этот раз со стороны украинских экспортеров.

"Бизнесу нужно будет до конца будущей недели заплатить квартальные налоги. А потому потребуются крупные суммы гривни. Экспортеров это будет стимулировать к продажам доллара", — резюмировал Гриненко.

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ на 7 февраля - евро подешевел на 66 копеек, доллар - на 28.

Также "Как сложится - так и будет". В НБУ отказались давать прогноз по курсу гривни.