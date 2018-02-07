Журнал Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели, используя криптовалюту. Список опубликован на сайте издания.

Интересно, что при оценке состояния участников рейтинга журнал не называет конкретные суммы, а лишь обозначает диапазон, в каком они могут находиться.

Причина - в том, что рынок криптовалют непрозрачен, и отличается высокой волатильностью.

Оценки Forbes основаны на данных о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов при торговле криптоактивами, а также на долях участников рейтинга в компаниях, которые связаны с цифровой валютой.

Всего в список вошли 19 человек. Список возглавил Крис Ларсен (на фото). Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд.

Кроме того, в список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд.

Фото: forbes.com

Также в списке присутствуют и выходцы из бывшего СССР. В частности, 24-летний Виталик Бутерин - выросший в Канаде уроженец России. Он является изобретателем криптовалюты Ethereum, второй по популярности криптовалюты мира после биткойна с капитализацией $81 млрд (данные сервиса Coinmarketcap на 7 февраля). Состояние Бутерина, по оценке Forbes, составляет $400-500 млн. Это 17-е место в рейтинге.

Еще один уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн.

При этом в издании отмечают, что наверняка упустили некоторых людей и некоторые из оценок весьма примерны. Но в то же время уверены, что публикую даже такие не совсем точные данные, они делают мир лучше.

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