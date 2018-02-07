Forbes впервые составил список богачей, которые сделали состояние на криптовалюте
Журнал Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели, используя криптовалюту. Список опубликован на сайте издания.
Интересно, что при оценке состояния участников рейтинга журнал не называет конкретные суммы, а лишь обозначает диапазон, в каком они могут находиться.
Причина - в том, что рынок криптовалют непрозрачен, и отличается высокой волатильностью.
Оценки Forbes основаны на данных о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов при торговле криптоактивами, а также на долях участников рейтинга в компаниях, которые связаны с цифровой валютой.
Всего в список вошли 19 человек. Список возглавил Крис Ларсен (на фото). Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд.
Кроме того, в список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд.
Фото: forbes.com
Также в списке присутствуют и выходцы из бывшего СССР. В частности, 24-летний Виталик Бутерин - выросший в Канаде уроженец России. Он является изобретателем криптовалюты Ethereum, второй по популярности криптовалюты мира после биткойна с капитализацией $81 млрд (данные сервиса Coinmarketcap на 7 февраля). Состояние Бутерина, по оценке Forbes, составляет $400-500 млн. Это 17-е место в рейтинге.
Еще один уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн.
При этом в издании отмечают, что наверняка упустили некоторых людей и некоторые из оценок весьма примерны. Но в то же время уверены, что публикую даже такие не совсем точные данные, они делают мир лучше.
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