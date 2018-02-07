В американском штате Айова одновременно 70 машин столкнулись на автостраде. Известно про одного погибшего и нескольких раненых. Об этом сообщает Breaking911‏.

Сообщается, что машины столкнулись из-за гололеда и плохой видимости.

В тумане разбились 70 автомобилей, в том числе грузовики.

По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Местные власти полностью перекрыли движение по автостраде.

Фото: twitter.com/Breaking911

WATCH: Iowa DOT releases shocking video from deadly I-35 pileup pic.twitter.com/vqxPArnQuW — Breaking911 (@Breaking911) 7 февраля 2018 г.

Напомним, в северо-восточной части США из-за морозов погибли по меньшей мере 12 человек.

Как сообщала "Страна", появилось видео как в США автомобили вмерзли в лед из-за лютых морозов.

Также "Страна" публиковала видео, как в США аллигаторы вмерзли в лед из-за невиданных морозов.