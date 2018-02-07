"Укрзализныця" расширила перечень поездов, на которые можно оформить электронные билеты.

Об этом заявил и. о. предправления Укрзалізниці Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

Так, с 7 февраля 2018 года онлайн можно приобрести билеты на большинство региональных поездов (800-й нумерации) с оформлением электронного проездного документа, которые не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные.

Проводники указанных поездов обеспечены мобильными терминалами контроля документов. Для всех региональных поездов услуга будет доступна уже с 10 февраля этого года.

По словам Кравцова, внедрение электронных билетов на региональные поезда - это очередной шаг компании к улучшению качества услуг для пассажиров и их осовременивания.

"Пассажиры региональных поездов - это мобильные и современные люди, которым не надо будет идти в кассу менять бланк заказа на обычный билет. Ежегодно этими поездами пользуются более 4 млн пассажиров. Теперь достаточно лишь приобрести билет через Интернет и предъявить документ в распечатанном виде или на экране гаджета проводнику вагона. Таким образом, кассы и очереди остались в прошлом. Следующим шагом, над которым сейчас работаем, является введение электронных билетов на международные поезда", - добавил Кравцов.

Фото: uz.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" хочет сделать платным Wi-Fi в поездах и на ж\д вокзалах.

Также ведомство в течение года два раза повысит цены на билеты.