Министр обороны Степан Полторак в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил, противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.

"Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно", - сказал он.

Полторак также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Меттисом.

"Мы обсудили многие вопросы, практически все темы и все вопросы, которые у меня были, которые меня беспокоили, на все мои вопросы я получил ответ. Есть четкое понимание, как, когда, каким образом. Все это мы обсудили. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество, а также сотрудничество с Альянсом и наши двусторонние обязательства, и завершение наработки договоров между США и Украиной", - добавил он.

12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет 1,3 млн долл.

Как сообщала "Страна", ранее Турчинов заявил, что ждет Javelin в ближайшее время.

Мы писали, что американский генерал удивился, что Украина просит Javelin, а сама продает танки во время войны.

Также Грузия получила первую партию американских Javelin, которые ждет Украина.