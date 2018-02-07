Сборная Украины не сумела сотворить чудо и остановить действующего чемпиона Европы по футзалу - сборную Испании. Об этом сообщает UA-Football.

Отмечается, что украинская сборная за всю первую половину практически ничем не запомнилась при игре в атаке, однако и надежно действовала в обороне. Но, к сожалению, удержать ворота сухими до перерыва не удалось - мяч залетел в украинские ворота после дальнего удара Полы.

Во второй половине украинцы продолжили ждать своего шанса, а испанцы - прощупывать возможности в атаке.

Чем ближе была сирена, тем больше сами испанцы соглашались на минимальную по счету победу. В итоге, "желто-синие" не смогли на длительное время зацепиться за мяч, чтобы поиграть с пятым полевым.

Испанцы выходят в полуфинале на Казахстан, а Украина в пятый раз подряд вылетаем в 1/4-й Евро.

Украина - Испания 0:1

Голы: Пола 18

Украина: Иваняк - Разуванов, Королишин, Журба, Шотурма

Запас: Литвиненко, Цыпун - Хамданов, Н.Грицына, Шеремета, М.Грицына, Белоцерковец, Лысенко, Педяш.

Испания: Пако Седано - Ортис, Пола, Мигелин, Алекс

Запас: Хесус Эрреро - Тольра, Бебе, Адольфо, Франсиско Солано, Лин, Серхио Солано, Рафа Усин, Хоселито.

Предупреждения: Журба 21.

Напомним, до игры с Испанией украинцы вырвали волевую победу у Румынии.